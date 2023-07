Chaillot Colo Comédie Musicale Hip Hop Visage du monde Cergy, 6 août 2023, Cergy.

Chaillot Colo Comédie Musicale Hip Hop 7 – 11 août Visage du monde

Avec les artistes Fouad Hammani et Junior Almeida

En partenariat avec les Francas du Val d’Oise et la Ville de Cergy

Au centre de loisirs Les Essarts et l’association Visage du monde.

Avec deux pionniers de la danse hip hop en France, Fouad HAMMANI (Fonky Foued) et Junior Alberto Almeida.

Parce que le Breaking sera, pour la première fois, une discipline des Jeux Olympiques de Paris 2024, ces deux danseurs et chorégraphes proposent un projet artistique prenant la forme d’une comédie musicale « Hip-Hop ».

Ce projet abordera la danse en développant une dynamique de groupe pour motiver les jeunes et les rendre acteurs du processus d’apprentissage ; mais aussi l’élaboration de chansons/rap version « cover » avec un processus d’écriture qui seront utilisées pour le rendu sous forme de petit show ou clip.

Un partage des ressources documentaires et filmographiques sur le hip hop sera proposé durant des soirées « Blind test » concernant l’univers musical « Hip-Hop/R&B » français et international seront proposées lors de grande veillée pour les jeunes.

Ce programme sera expérimenté pour la première fois en août 2023 avec la Fédération d’éducation populaire Les Francas sur le territoire de Cergy (95) au sein d’un centre de loisirs et va s’enrichir des propositions des animateurs de la colonie.

Visage du monde 10 place du Nautilus 95800 Cergy Cergy 95800 Cergy le Haut Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T00:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:59:00+02:00

