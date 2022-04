Visage de la forêt Schirmeck, 30 avril 2022, Schirmeck.

Visage de la forêt Schirmeck

2022-04-30 09:30:00 – 2022-05-29 18:00:00

Schirmeck Bas-Rhin Schirmeck

EUR Organisée dans le cadre du Printemps de la Forêt, cette exposition présente 16 panneaux regroupés sous quatre thèmes : la forêt lieu de refuge, la forêt et l’industrie, la forêt domestiquée, soldats et forêt dans les guerres mondiales. Un tarif réduit spécial « Printemps de la forêt » sera proposé sur la billetterie en ligne du Mémorial les samedi 21 et dimanche 22 mai 2022 (9 €/personne au lieu de 11 €).

+33 3 88 47 45 50

Schirmeck

