Doucier MfrDoucier Doucier, Jura Visa pour la planète MfrDoucier Doucier Catégories d’évènement: Doucier

Jura

Visa pour la planète MfrDoucier, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Doucier. Visa pour la planète

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à MfrDoucier

Comme tu t’apprêtes à le découvrir, la magnifique et incroyable planète bleue a besoin de super-héros et super-héroïnes comme toi. Cette semaine « Visa pour la planète » va te guider dans ta super mission : sauver la planète ! La nature, le lac, les créatures terrestres et aquatiques seront tes compagnons de route et t’aideront à remplir ta mission. Ces supers héros de la planète vont vivre une expérience fabuleuse afin d’empocher leur visa !

15€ – 45€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. MfrDoucier 500 Impasse des Vernes Doucier Le Martinet Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T18:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T18:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T18:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T18:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doucier, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu MfrDoucier Adresse 500 Impasse des Vernes Ville Doucier lieuville MfrDoucier Doucier