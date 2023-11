ELIASSE à Rabat (Maroc) – Visa for Music Visa For Music Rabat Catégories d’Évènement: Préfecture de Rabat

Rabat ELIASSE à Rabat (Maroc) – Visa for Music Visa For Music Rabat, 25 novembre 2023, Rabat. ELIASSE à Rabat (Maroc) – Visa for Music Samedi 25 novembre, 20h00 Visa For Music Eliasse est le fruit d’un tout nouveau concept musical inventé par Baco, le Rock Zangoma.

Zangoma est un mélange unique de musiques occidentales, comoriennes et indo-océaniques, associant rock, blues et folk aux rythmes typiques de son archipel et de l’Afrique en général. – Un concert anoncé sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net – Visa For Music Rabat Rabat Préfecture de Rabat [{« type »: « link », « value »: « https://www.visaformusic.com/concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

COMORES

