Châtellerault Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Châtellerault, Vienne VISA ENTREPRISES Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

VISA ENTREPRISES Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie, 14 avril 2021-14 avril 2021, Châtellerault. VISA ENTREPRISES

du mercredi 14 avril au vendredi 7 mai à Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie

**Jeu « A LA MANU »** : Un jeu pour découvrir l’histoire de la manufacture d’armes de Châtellerault pour s’amuser en famille. À retirer à l’accueil du musée pendant les horaires d’ouverture au public : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Tarif : entrée 5 euros. Entrée gratuite pour les moins de 25 ans. Pas de réservation.

En partenariat avec l’Office de Tourisme de Grand Châtellerault, dans le cadre de l’évènement « VISA ENTREPRISES » le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie propose un jeu pour s’amuser en famille Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-14T14:00:00 2021-04-14T18:00:00;2021-04-15T14:00:00 2021-04-15T18:00:00;2021-04-16T14:00:00 2021-04-16T18:00:00;2021-04-17T14:00:00 2021-04-17T18:00:00;2021-04-18T14:00:00 2021-04-18T18:00:00;2021-04-21T14:00:00 2021-04-21T18:00:00;2021-04-22T14:00:00 2021-04-22T18:00:00;2021-04-23T14:00:00 2021-04-23T18:00:00;2021-04-24T14:00:00 2021-04-24T18:00:00;2021-04-25T14:00:00 2021-04-25T18:00:00;2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T18:00:00;2021-04-29T14:00:00 2021-04-29T18:00:00;2021-04-30T14:00:00 2021-04-30T18:00:00;2021-05-01T14:00:00 2021-05-01T18:00:00;2021-05-02T14:00:00 2021-05-02T18:00:00;2021-05-05T14:00:00 2021-05-05T18:00:00;2021-05-06T14:00:00 2021-05-06T18:00:00;2021-05-07T14:00:00 2021-05-07T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le Grand Atelier - musée d'art et d'industrie Adresse 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Ville Châtellerault