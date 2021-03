Alger Centre Institut français d'Alger Alger Centre Visa al paraiso Institut français d’Alger Alger Centre Catégorie d’évènement: Alger Centre

Institut français d’Alger, le mercredi 17 mars à 18:00

_Gilberto Bosques, consul du Mexique en France pendant la Seconde guerre mondiale, a sauvé des milliers de Juifs, de Républicains espagnols et de militants antifascistes de toute l’Europe en les exfiltrant vers le Mexique. Visa al paraiso, un documentaire poignant, retrace le parcours de ce diplomate héritiers des idéaux de la Révolution mexicaine de 1910.Quand Lilian Libermann, réalisatrice de Visa al Paraiso, demande à Gilberto Bosques, ancien consul mexicain en France s’il ne craignait pas pour sa vie lorsqu’il accordait des visas mexicains aux européens persécutés par les Nazis et Vichy voilà sa réponse: « nous n’avions pas le temps d’avoir peur, il fallait agir ». En partenariat avec l’ambassade du Mexique dans le cadre du cycle du film francophone._ De Lillian Liberman (Mexique, Documentaire, 85′, 2010). Institut français d’Alger Institut français d’Alger Alger Centre Agha

2021-03-17T18:00:00 2021-03-17T19:30:00

