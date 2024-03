Vis ton Vin ! Week-end des vins vivants à Monségur Monségur, samedi 13 avril 2024.

En avril, Monségur va vivre la 2nd édition de Vis ton Vin. Plus de 60 vigneronnes et vignerons bio, biodynamie et nature seront présents sous la halle pour faire déguster et vendre leur vin. Plusieurs régions de France seront représentées Bordeaux, Duras, Marmandais, mais aussi Alsace, Beaujolais, Languedoc, ou encore Muscadet et Sancerre.

De nombreuses animations sont organisées projections au cinéma, conférences sur la biodynamie et les cépages oubliés, humour avec “Vincent Sulfite et les Affreux Jajas”. Deux groupes vocaux seront présents tout au long du week-end, pour allier chanson et dégustation.

Plus de 15 artistes locaux exposent dans les commerces et restaurants de Monségur.

Nouveauté Banquet vigneron sous les arcades le samedi soir et le dimanche midi. Les restaurants de la bastide participants Café des Sports, le Dolce, La Barrique et la Fillette, La Salle à Manger. EUR.

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-14 23:00:00

Place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine wevivi33@gmail.com

