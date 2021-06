Vis ta Mine à La Smala Bergerac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bergerac.

La Smala, c’est le nouveau lieu culturel de plein créé par le Théâtre de la Gargouille sur son site de résidence bergeracois du P’tit Chat Noir.

Théâtre, cirque, arts de rue, danse, concerts sur succèdent sur la scène, face aux gradins. Espaces cosy et ombragés, buvette, restauration, jeux pour enfants complètent l’aménagement d’un site nature de plus de 4000 m2 pensé pour le confort et la sécurité de tous.

Clémentine, chorégraphe et professeur de danse de l’association Vis ta Mine investit le P’tit Chat Noir avec ses danseurs.

Ouverture du site à 15H

Spectacle 18H/19H30

Prix libres pour les spectacles

Buvette (bières artisanales, vins, jus et sirops bio), pizzas au feu de bois, crêpes.

Théâtre La Gargouille

