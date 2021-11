Vis mon job #2 : 1 jour, 1 duo, 1 métier tech Administrations publiques, 17 novembre 2021, Paris.

**Étudiant/e en préparation d’un Bac+2 à Bac+5 dans un cursus numérique, en école ou en université, l’État te propose une expérience inédite ! Le 17 novembre 2021, pousse les portes d’un ministère et rencontre l’un de ses experts du numérique de l’État !** Viens passer une journée en immersion auprès d’un ou une expert/e de la tech dans un service de l’État. Tu pourras échanger avec lui et explorer son environnement de travail, les projets sur lesquels il s’implique… Découvrir sous un nouveau jour le métier du numérique qui t’intéresse, et pour lequel l’État recrute. Et pourquoi pas, t’ouvrir les portes d’un futur emploi ! Futurs data scientist, architecte technique, chef de projets IT, concepteur-développeur, scrum master et administrateur systèmes et réseaux en devenir… sont invités à se faire connaitre pour participer à cette journée dans l’une de ces administrations : • Économie, Finances et Relance • Armées • Intérieur • Solidarités et Santé • Éducation nationale • Europe et Affaires étrangères • Direction interministérielle du numérique (DINUM) • Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) Selon les missions et le métier choisis, nous te proposons des missions : • en région parisienne : Paris, Arcueil, Montreuil, Noisiel, Noisy-le-Grand, Puteaux, Osny… • mais aussi à Nantes, Amiens, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Tours, Limoges, Besançon, Clermont-Ferrand, Nemours, Nevers, Niort… **Tu souhaites participer ?** _Rejoins-nous et forme ton duo avec un expert du numérique !_ Renseigne dans [le formulaire en ligne](https://sgmap.sphinxdeclic.com/d/s/wnvr8p) tes souhaits et quelques infos sur toi et ton cursus. /!\ Les places sont limitées, envoie ta demande au plus vite !

Étudiant/e le temps d’une journée, le 17 novembre 2021, pousse les portes d’un ministère et rencontre l’un de ses experts du numérique de l’État !

