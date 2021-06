Carves Carves Carves, Dordogne VIS MA VIS DE BUCHERON Carves Carves Catégories d’évènement: Carves

Visite gratuite et accompagnée : A la rencontre des professionnels de la gestion et de l'exploitation forestière. « Glissez-vous dans la peau d'un bûcheron le temps d'une demi-journée : abattage, ébranchage, débardage… » +33 6 33 71 98 75 FIBOIS

Détails Catégories d’évènement: Carves, Dordogne Étiquettes évènement : Autres Lieu Carves Adresse Ville Carves lieuville 44.78679#1.06185