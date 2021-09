Vis ma vie de vigneron au Château Monconseil-Gazin ! Château Monconseil-Gazin, 18 septembre 2021, Plassac.

Vis ma vie de vigneron au Château Monconseil-Gazin !

Château Monconseil-Gazin, le samedi 18 septembre à 10:00

**Dans les vignes puis dans le chai, vendangez, dégustez et partagez avec le vigneron et l’équipe du château, cette étape intense que sont les vendanges !** **Venez en famille, entre amis, participer à un moment de convivialité et de découverte :** PROGRAMME DE LA JOURNEE | 18 septembre | 10h – 16h – 10h00 – Accueil des participants au domaine autour d’un café +viennoiseries – Présentation de la propriété (historique, appellation, cépages, travaux de la vigne) – 10h30 Vendanges (Distribution sécateurs et paniers, coupe du raisin, portage de la hotte…) – 12h30 – Dégustation de vin nouveau (bourru), apéritif Déjeuner Traiteur : Entrée, Plat, Fromage et Dessert accompagnés des vins du château – 14h30 – Atelier Table de tri, visite du cuvier, explications des fermentations, des remontages, visite du chai à barriques – 16h00 – Fin de la journée Places limitées – English spoken – Foreign visitors welcome Sur réservation au 05 57 42 16 63 ou par e-mail: [[chateau@monconseilgazin.com](mailto:chateau@monconseilgazin.com)](mailto:chateau@monconseilgazin.com) **Réservations souhaitées avant le 13 septembre 2021** **Situé à 10 minutes de la ville de Blaye célèbre pour sa citadelle, oeuvre de Vauban inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, le château MONCONSEIL-GAZIN représente l’une des plus vieilles bâtisses viticoles de la région.**

39€ par personne

Initiation aux Vendanges, Dégustation, Déjeuner, Atelier tri, Visite du chai

Château Monconseil-Gazin 15 Route de Compostelle 33390 PLASSAC Plassac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00