Vis ma vie de bucheron Pau, 21 avril 2022, Pau.

Vis ma vie de bucheron Pau

2022-04-21 – 2022-04-21

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 “L’interprofession FIBOIS Nouvelle-Aquitaine vous invite en forêt pour découvrir le métier de bûcheron le temps d’une demi-journée. Venez à la rencontre des professionnels du monde forestier, découvrez avec eux la gestion et la mobilisation forestière avec leurs enjeux économiques et environnementaux, et assistez à des démonstrations de bûcheronnage.

Rdv le 21 avril après-midi à Lons pour ne visite ouverte à tous, gratuite et accompagnée !

Inscription obligatoire, en ligne : https://forms.office.com/r/7BMZ88ZbSw ”

+33 6 45 93 06 77

fibois nouvelle aquitaine

Pau

