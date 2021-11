Chiché Chiché 79350, Chiché “Vis ma vie de bûcheron” en Nord Deux-Sèvres Chiché Chiché Catégories d’évènement: 79350

Chiché 79350 Chiché Venez à la rencontre des professionnels de la gestion et de l’exploitation forestière. Découvrez le métier de bûcheron le temps d’une demi-journée : abattage, ébranchage, débardage. Visites gratuites et accompagnées organisées par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, Bois Nature Energie, Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER).

Venez à la rencontre des professionnels de la gestion et de l'exploitation forestière. Découvrez le métier de bûcheron le temps d'une demi-journée : abattage, ébranchage, débardage. Visites gratuites et accompagnées organisées par FIBOIS Nouvelle-Aquitaine, Bois Nature Energie, Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER).

Sur réservation.

+33 6 62 36 96 61

