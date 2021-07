Bourget-en-Huile Bourget-en-Huile Bourget-en-Huile, Savoie Vis ma vie de Bucheron en Belledonne – Bourget en Huile Bourget-en-Huile Bourget-en-Huile Catégories d’évènement: Bourget-en-Huile

Savoie

Vis ma vie de Bucheron en Belledonne – Bourget en Huile Bourget-en-Huile, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Bourget-en-Huile. Vis ma vie de Bucheron en Belledonne – Bourget en Huile 2021-07-21 14:00:00 – 2021-07-21 17:00:00

Bourget-en-Huile Savoie Bourget-en-Huile Vis ma vie de bûcheron vous invite à découvrir le territoire sous un nouvel angle, celui de la gestion et l’exploitation forestière en Belledonne par la voix de ceux qui les pratiquent.

Découverte d’un chantier sur la commune du Bourget-en-Huile office@allevard-les-bains.com +33 4 76 45 10 11 https://www.vismaviedebucheron.org/evenements/?territoire=Belledonne&departement=#resultats dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

Détails Catégories d’évènement: Bourget-en-Huile, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Bourget-en-Huile Adresse Ville Bourget-en-Huile lieuville 45.4856#6.20604