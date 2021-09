Fabrègues Fabrègues Fabrègues, Hérault VIS MA VIE DE BERGER ! – DOMAINE DE MIRABEAU Fabrègues Fabrègues Catégories d’évènement: Fabrègues

Hérault

VIS MA VIE DE BERGER ! – DOMAINE DE MIRABEAU Fabrègues, 25 septembre 2021, Fabrègues. VIS MA VIE DE BERGER ! – DOMAINE DE MIRABEAU 2021-09-25 – 2021-09-25

Samedi 25 septembre, venez vivre une immersion dans la vie de berger au cours d'une balade avec les chèvres autour du Domaine de Mirabeau, suivie d'une dégustation de nos vins et des produits de la ferme. Infos et réservations au 06 59 62 73 45 ou à bonjour@vignedecocagne.fr
http://www.vignedecocagne.fr/

