Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône, Villefranche-sur-Saône Vis ma vie dans la filière bois en Beaujolais Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Vis ma vie dans la filière bois en Beaujolais Villefranche-sur-Saône, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Villefranche-sur-Saône. Vis ma vie dans la filière bois en Beaujolais 2021-07-15 – 2021-07-30

Villefranche-sur-Saône Rhône Cet été, le temps d’une visite, glissez-vous dans la peau d’un bûcheron,

d’un scieur ou encore d’un charpentier ! evenements@fibois69.org +33 4 74 67 21 93 https://www.fibois69.org/infos/138_vis-ma-vie-dans-la-filiere-bois dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Ville Villefranche-sur-Saône lieuville 45.98322#4.51016