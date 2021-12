Vis dans le Vide – Cie Crazy R ChapitÔ, 8 juillet 2022, Bègles.

Vis dans le Vide – Cie Crazy R

ChapitÔ, le vendredi 8 juillet 2022 à 19:30

VIS DANS LE VIDE par la Cie Crazy R ———————————– **Cirque** _« Des milliers d’yeux qui te jugent, qui redoutent et espèrent ta chute,_ _peu importe : tu danseras sur et dans une solitude désertique »_ _Jean Genet, Le funambule._ Le risque de la chute a toujours fait partie du cirque. Dans le mot spectaculaire, le mot spectacle apparait, et on le dit d’une chute. Alors ces artistes le prennent en connaissance de cause et d’art. Cette chute et le risque qu’elle implique est bien présente dans une société pourtant hantée par la sécurité. Mettre en scène la chute depuis un endroit inaccessible, non pas à l’artiste, mais au spectateur qui alors la vit par empathie. C’est pour le coup un rapport à la vie, à la mort, à la chute, mais surtout un jeu de vivant. La chute n’existe pas sans gravité. Pour autant, la chute peut-être sans gravité. » Crazy R est un groupe composé d’artistes autodidactes ou formés en École de cirque. Enrichi des atouts de chacun, allant de la musique, la physiologie, des techniques spécifiques, à la dramaturgie, ce groupe est lié par ce besoin du partage, partage d’une expérience : « Questionner l’art est un moteur pour nous. Nous avons besoin de croisements, de rencontres, tout en cherchant l’excellence de chaque discipline. »

Gratuit

Cirque

ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T19:30:00 2022-07-08T21:00:00