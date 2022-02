Vis à vies – En confidence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Ils répondent ici à l’invitation de nombre d’entre vous qui attendent que les feux de la rampe les éclairent à nouveau. Ils le feront sous forme de confidences en inaugurant Le Salon de La Forge, comme un nouvel espace de représentation plus intime : au programme, leurs chansons comme un baume au cœur et quelques histoires cueillies au détour de leurs chemins d’artistes. Depuis 7 saisons Gérard et Myriam se sont attachés à les orienter sur les artistes du jazz, de la chanson et des musiques du monde en animant la vie du Petit Duc…..Assistez au concert en Live ou sur la chaine web du Petit Duc Le Petit Duc, salle de concerts à Aix-en-Provence Ils répondent ici à l’invitation de nombre d’entre vous qui attendent que les feux de la rampe les éclairent à nouveau. Ils le feront sous forme de confidences en inaugurant Le Salon de La Forge, comme un nouvel espace de représentation plus intime : au programme, leurs chansons comme un baume au cœur et quelques histoires cueillies au détour de leurs chemins d’artistes. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

