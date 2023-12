POLE EMPLOI RECRUTE CONSEILLERS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILLERS GESTION DES DROITS Viry-Châtillon POLE EMPLOI RECRUTE CONSEILLERS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILLERS GESTION DES DROITS Viry-Châtillon, 21 décembre 2023, . POLE EMPLOI RECRUTE CONSEILLERS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILLERS GESTION DES DROITS Jeudi 21 décembre, 09h30 Viry-Châtillon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-21T09:30:00+01:00 – 2023-12-21T12:00:00+01:00 INFORMATION COLLECTIVE SUR LES METIERS DE CONSEILLERS A POLE EMPLOI (ACCESSIBLES A PARTIR DU NIVEAU BAC + 2 ) Conseiller accompagnement

Conseiller gestion des droits L’information collective aura lieu le 22 octobre à l’agence pôle emploi de Viry-Châtillon à 9H00.

Une présentation des métiers sera faite par les conseillers de chaque dominante.

Les points abordés : les missions du poste, le savoir-être professionnel requis, les conditions de travail, la rémunération, les avantages, l’intégration en entreprise, la formation, pôle emploi.org et le processus de recrutement. Viry-Châtillon 91170 Viry-Châtillon [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/178773 »}] Réunion d’information 1 jeune 1 solution Détails Autres Lieu Viry-Châtillon Adresse 91170 Viry-Châtillon Lieu Ville Viry-Châtillon Latitude 48.669434 Longitude 2.37336 latitude longitude 48.669434;2.37336

POLE EMPLOI RECRUTE CONSEILLERS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILLERS GESTION DES DROITS Viry-Châtillon 2023-12-21 2023-12-21 was last modified: by POLE EMPLOI RECRUTE CONSEILLERS ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILLERS GESTION DES DROITS Viry-Châtillon 21 décembre 2023