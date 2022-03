Virtuosité à profil bas: conversation et écoute avec Rodolphe Burger Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Virtuosité à profil bas: conversation et écoute avec Rodolphe Burger Médiathèque musicale de Paris (MMP), 16 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 16 juin 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Séance proposée dans le cadre du séminaire Paroles, paroles organisé par Chloé Thomas et Pierre Arnoux, en partenariat avec le Collège International de Philosophie. Le musicien et philosophe Rodolphe Burger interroge la notion de virtuosité dans la musique rock. Les musiques blues et rock sont souvent dépeintes comme des musiques expressives, dont les qualités tiennent davantage à des timbres troubles et des gestes choisis qu’à des figures mélodiques ou harmoniques spécifiques. Dans ces musiques, populaires par origine ou par destination, quelle place peut donc avoir la virtuosité, parfois centrale dans la musique savante, mais ici apparemment déplacée ? Quelles peuvent y être les figures de cette grande habileté, de cette excellence habituellement associée à des techniques de jeu et une vitesse d’exécution ici absentes ? C’est avec Rodolphe Burger, habile des mots (ses propres textes, ses collaborations avec les écrivains Pierre Alferi ou Olivier Cadiot) comme de la guitare (le superbe album avec James Blood Ulmer) que nous évoquerons les différentes manières dont cette vertu qu’est la virtuosité se dit et se donne dans la musique rock, souvent mise en scène, parfois dans des figures inversées. La conversation se nouera autour d’une sélection de titres choisi par notre invité. Rodolphe Burger est guitariste, chanteur et compositeur – du groupe Kat Onoma dans les années 1980, puis seul ou accompagné, sur le label Dernière Bande. Outre ses nombreuses collaborations (avec Alain Bashung, Jeanne Balibar, Erik Marchand…), il a créé le festival C’est dans la vallée, à Sainte-Marie-aux-Mines. Un temps professeur de philosophie, il en a gardé le goût du concept et du dialogue. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

4 : Les Halles (Paris) (52m) 85 : Louvre – Étienne Marcel – Montmartre (Paris) (277m)

Contact : 0155807530 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ Conférence;Littérature;Musique

Date complète :

2022-06-16T19:00:00+01:00_2022-06-16T21:00:00+01:00

Jérémy Kergoulay, licence CC BY-SA

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris lieuville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Departement Paris

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Virtuosité à profil bas: conversation et écoute avec Rodolphe Burger Médiathèque musicale de Paris (MMP) 2022-06-16 was last modified: by Virtuosité à profil bas: conversation et écoute avec Rodolphe Burger Médiathèque musicale de Paris (MMP) Médiathèque musicale de Paris (MMP) 16 juin 2022 Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris

Paris Paris