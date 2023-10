Halloween en Réalité Virtuelle Virtual Room Toulouse Labège, 31 octobre 2023, Labège.

Halloween en Réalité Virtuelle Mardi 31 octobre, 10h30 Virtual Room Toulouse 28 € / personne. Tarif réduit à 20 € pour les – de 18 ans.

Année 2040, 9 ans après la contamination, dans un complexe militaire secret.

Des scientifiques sont sur le point de découvrir un antidote capable d’éradiquer définitivement les Zombies de la surface de la terre.

Incarnez une équipe de morts-vivants et luttez pour la suprématie de votre espèce. Vous ne verrez plus jamais les Zombies de la même manière !

Venez découvrir ce contenu à la période d’Halloween.

Virtual Room Toulouse 457 L’occitane, 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « toulouse@virtual-room.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.toulouse.virtual-room.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0531486094 »}] http://www.toulouse.virtual-room.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T10:30:00+01:00 – 2023-10-31T23:00:00+01:00

