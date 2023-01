Dans les coulisses de la réalité virtuelle Virtual Room Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Dans les coulisses de la réalité virtuelle Vendredi 20 janvier, 19h00 Virtual Room

Être bénéficiaire du Pass culture – Gratuit sur réservation

Dans le cadre du Temps fort des métiers, viens découvrir comment se passe une partie de réalité virtuelle mais …. du côté des Game Master ! Virtual Room 1 rue de Gironde 33300 Bordeaux Bordeaux Maritime Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bordeaux.virtual-room.com/ »}, {« link »: « https://pass.culture.fr/ »}] Viens rencontrer le staff de Virtual Room : tu pourras poser toutes tes questions et découvrir leur métier et leurs passions.

Pour participer, tu dois avoir entre 15 et 18 ans et être bénéficiaire du Pass culture ? Virtual Room – 1 rue de Gironde 33300 Bordeaux Vendredi 20 janvier à 19h et 20h Gratuit sur réservation. Si tu n’as pas encore créé de compte pass Culture, télécharge l’application en cliquant ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T19:00:00+01:00

2023-01-20T21:00:00+01:00 Pexels – Mikhail Nilov

