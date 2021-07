Paris En ligne / online Paris Virtual mobility: study an online course at Lund University, 5 -15 ECTS En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les universités partenaires d’EUGLOH aspirent à créer un enseignement supérieur de classe mondiale et une alliance de recherche axée sur la santé globale. L’université de Lund propose aux étudiants d’une université EUGLOH (UPSaclay, LMU, Porto, Szeged) d’effectuer une période de mobilité virtuelle, en suivant un cours/module à l’université de Lund. Les cours seront dispensés en automne, la date de début étant fixée au 30 août. Les cours couvrent tous les domaines et sont disponibles au niveau de la licence et de la maîtrise, tous en anglais. **Certificat/ ECTS : 5 – 15 ECTS** Date : 30/08/2021-16/01/2022 Cible : Toute la ommunauté étudiante EUGLOH Hôte : Lund University Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/virtual-mobility-study-an-online-course-at-lund-university-5-15-ects)

