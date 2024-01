Vide ta chambre à Virsac rue des Arnauds Virsac, dimanche 11 février 2024.

Vide ta chambre à Virsac rue des Arnauds Virsac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 10:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00

l’Association Art et Partage organise « vide ta chambre » jeux, jouets, livres, vêtements, puériculture.

Restauration et buvette sur place.

rue des Arnauds Salle polyvalente

Virsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Vide ta chambre à Virsac Virsac a été mis à jour le 2024-01-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme