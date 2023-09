Visite guidée du vieux Viroflay Viroflay Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Visite guidée du vieux Viroflay Viroflay Viroflay, 7 octobre 2023, Viroflay. Visite guidée du vieux Viroflay Samedi 7 octobre, 15h00 Viroflay Tarif adulte : 11 € / Tarif jeune (8-17 ans) : 6 € Découvrez le cœur du village historique de Viroflay ! Entre l’église Saint-Eustache, le « château de Gaillon », l’hôtel Aymery, la datcha du duc de Morny et la gare Rive Gauche, c’est toute l’histoire de cette ancienne seigneurie qui se raconte…

Une visite découverte à ne pas manquer, à deux pas de Versailles ! (Fin de la visite : gare Viroflay Rive Gauche).

Le lieu de rendez-vous vous sera confirmé au moment de la réservation.

Conditions particulières : Visite conseillée à partir de 12 ans

Parcours en ville : des zones bruyantes, des zones pavées

S’équiper de chaussures adaptées

Non accessible aux PMR.

2023-10-07T15:00:00+02:00 – 2023-10-07T16:30:00+02:00

