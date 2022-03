Viril(s) Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Viril(s) Caen, 15 avril 2022, Caen. Viril(s) Centre d’animation Mieux vivre et détente 60 Place Champlain Caen

2022-04-15 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-15 20:00:00 20:00:00 Centre d’animation Mieux vivre et détente 60 Place Champlain

Caen Calvados Dans le cadre des Chantiers artistiques d’Éclat(s) de rue, la compagnie Les Barjes propose un spectacle de clown-cirque.

Dans un univers forain, deux frères font de la réclame pour attirer le passant et offrir un spectacle qui mêle défis, exploits, goût du risque et de l’insolite. Un spectacle de prouesses, un duo d’hommes, un jeu de pouvoir, et de force ! Un combat de coqs où ces deux mâles assument de poser leur bravoure sur la scène, fierté d’une lignée oblige !

Qu’est ce qu’un chantier artistique ?

C’est un temps d’accueil d’une compagnie durant lequel les artistes travaillent à la création d’un spectacle. Avec Éclat(s) de rue, les chantiers artistiques sont organisés au cœur des quartiers, dans des structures associatives ou municipales adaptées à la création. Une présentation publique, appelée « visite de chantier », permet une première rencontre avec le public.Tout publicRéservation conseillée au 02 31 93 10 80

© Lesbarjes

