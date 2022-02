VIRIL Théâtre du Nord, 15 mars 2022, Lille.

VIRIL

du mardi 15 mars au mercredi 23 mars à Théâtre du Nord

**Concert/Lecture** ### **La virilité n’est pas une histoire de genre** **Viril** Un projet de **David Bobée, Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Casey** et **Zëro** _Viril_ présente une série de textes féministes et antiracistes, accompagnés par la musique du groupe post-rock lyonnais Zëro et incarnés par les voix et les corps en présence de la comédienne Béatrice Dalle, de l’autrice et cinéaste Virginie Despentes et de la rappeuse Casey. Manifeste choral, le spectacle donne à entendre certaines des voix les plus emblématiques des luttes contre les dominations raciales, sexuelles de classe et de genre des cinq dernières décennies. Peu à peu, la succession des voix et des textes dessine le paysage d’un féminisme révolutionnaire né de l’alliance des luttes minoritaires et des pratiques dissidentes lesbiennes, prolétariennes, trans et racisées. Choc esthétique pour celles et ceux qui ne connaissent pas les racines lesbiennes radicales et antiracistes du féminisme, exercice joyeux de détoxification face aux langages dominants et véritable injection d’énergie poétique et de joie politique pour toutes celles et ceux qui cherchent à collectiviser leur volonté de résistance, Viril apparaît aujourd’hui comme un spectacle nécessaire pour tous les publics.

De 1€ à 25€

Un grand concert littéraire qui donne à entendre certaines des voix les plus emblématiques des luttes contre les dominations raciales, sexuelles, de classe et de genre des cinq dernières décennies.

Théâtre du Nord place du général de gaulle lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:00:00 2022-03-15T21:15:00;2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:15:00;2022-03-21T20:00:00 2022-03-21T21:15:00;2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:15:00;2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:15:00