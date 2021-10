Viril Brest, 8 mars 2022, Brest.

Viril 2022-03-08 20:30:00 – 2022-03-09 La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris 30 Rue Jean-Marie Le Bris

Brest Finistère

Viril, adj. : Qui témoigne de l’énergie, de la fermeté que la tradition prête au sexe masculin.

Et si cette tradition était remise en question ? Et si la virilité n’était pas une histoire de genre ? Et si on laissait aux femmes la possibilité d’exprimer leur colère ? Et si tout cela avait lieu sur scène, devant vous ?

Pour traiter d’un tel sujet, David Bobée réunit trois artistes à la personnalité forte et engagée : la rappeuse Casey, la comédienne Béatrice Dalle et l’auteure Virginie Despentes. Leur rencontre est électrique. Ces trois univers viennent transcender les textes de Paul B. Preciado, Zoé Léonard, Valérie Solanas, June Jordan ou encore Audrey Lorde sur l’hypnotique et planant post rock des trois musiciens du groupe Zëro.

Viril est une traversée d’histoires, de tranches de vies, de témoignages et de revendications. Les voix se mêlent, les corps se croisent, les textes se chevauchent et se répondent autour d’un sujet commun : les nouveaux féminismes.

A partir de 14 ans.

Organisation Le Quartz

Représentations prévues :

– Mardi 8 mars à 20h30

– Mercredi 9 mars à 20h30

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/Viril.html

Viril, adj. : Qui témoigne de l’énergie, de la fermeté que la tradition prête au sexe masculin.

Et si cette tradition était remise en question ? Et si la virilité n’était pas une histoire de genre ? Et si on laissait aux femmes la possibilité d’exprimer leur colère ? Et si tout cela avait lieu sur scène, devant vous ?

Pour traiter d’un tel sujet, David Bobée réunit trois artistes à la personnalité forte et engagée : la rappeuse Casey, la comédienne Béatrice Dalle et l’auteure Virginie Despentes. Leur rencontre est électrique. Ces trois univers viennent transcender les textes de Paul B. Preciado, Zoé Léonard, Valérie Solanas, June Jordan ou encore Audrey Lorde sur l’hypnotique et planant post rock des trois musiciens du groupe Zëro.

Viril est une traversée d’histoires, de tranches de vies, de témoignages et de revendications. Les voix se mêlent, les corps se croisent, les textes se chevauchent et se répondent autour d’un sujet commun : les nouveaux féminismes.

A partir de 14 ans.

Organisation Le Quartz

Représentations prévues :

– Mardi 8 mars à 20h30

– Mercredi 9 mars à 20h30

dernière mise à jour : 2021-09-27 par