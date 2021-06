Virgules Chorégraphiques Place Jan Karski, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Paris.

Virgules Chorégraphiques

le vendredi 2 juillet à Place Jan Karski

Frichti Concept proposera des **_Virgules Chorégraphiques_**, performances _in situ_ en deux volets, lors de la Fête de quartier place Jan Karski (Paris 10ème). Les **_Virgules Chorégraphiques_** puisent leurs matériaux artistiques à la fois dans le répertoire de la compagnie et dans la relation à l’espace et aux publics initiée à chaque représentation. Frichti Concept propose des créations entremêlant la danse avec la musique, les arts plastiques, la manipulation d’objets, le jeu d’acteur ou encore l’architecture. La compagnie convoque également son savoir-faire et sa compréhension des espaces afin de proposer une création au plus près des lieux investis et du public présent. Ces créations permettent de révéler les espaces à travers une écriture en temps réel et des phases d’improvisations dirigées. Pour chaque **_Virgules Chorégraphiques_**, la compagnie compose donc une articulation subtile entre des matériaux chorégraphiques du répertoire revisités et les propositions _in situ_ que chaque espace nous inspire. Les Virgules Chorégraphiques sont donc l’occasion pour la compagnie de proposer une surprise artistique aussi précise qu’inattendue permettant de porter un nouveau regard sur le lieu investi.

Entrée libre

Frichti Concept – Brendan Le Delliou

Place Jan Karski Place Jan Karski, 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T20:00:00 2021-07-02T20:10:00;2021-07-02T21:00:00 2021-07-02T21:20:00