La fata morgana est un type particulier de mirage. Les mirages, les songes, les illusions enchantent le monde. Je parle avec le noir de l’encre, l’ombre et la lumière, le papier, et le paysage entre en résonance avec des visages croisés qui se superposent avec des personnages rêvés, totems de fantaisie, images mentales fragiles. Ils créent ensemble un voyage à la fois ancré dans le réel et dans les mondes intérieurs. **Du 1er au 25 février 2022** Du lundi au vendredi de 9h à 22h le samedi de 10h à 18h Pendant les vacances scolaires : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Entrée libre

Vernissage le jeudi 3 février à partir de 18h30 / Exposition réalisée dans le cadre du collectif Ik-Art de l’espace Icare L’espace Icare 31 boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

