VIRGINIE DESPENTES & ZERO + MICHEL CLOUP TRIO LES ABATTOIRS, 17 mars 2023, BOURGOIN JALLIEU. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 20:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Il y a chez Virginie Despentes une énergie d'écriture salutaire et sans concession, mais aussi une intelligence rare. Pour cette lecture musicale, elle est accompagnée du groupe de rock Zëro qui doit possède les mêmes qualités dans sa création musicale. Ensemble sur scène, ils viennent payer une dette littéraire : celle due au mythique Requiem des innocents de Louis Calaferte. Roman terrible sur l'enfance et la misère.

