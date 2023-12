Virginie Daïdé Quartet « Moods » 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Virginie Daïdé Quartet « Moods » 38Riv Jazz Club Paris, 30 décembre 2023 21:30, Paris. Le samedi 30 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

Le samedi 30 décembre 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 20 à 25€

Tarif sur place : 23 à 28€ Jazz actuel, compositions — « Le quartet s’honore par une absence de fioritures, le soin apporté aux mélodies et au son collectif » Jazz magazine Pour son deuxième album « Moods » , Virginie Daïdé revient en quartet, entourée d’une très belle équipe, avec un répertoire de création loin des sentiers battus. Virginie Daïdé : saxophone ténor

Nicolas Dri : piano

Thomas Posner : contrebasse

Tony Rabeson : batterie 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/31

38riv Détails Heure : 21:30 Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu 38Riv Jazz Club Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris Departement Paris Lieu Ville 38Riv Jazz Club Paris latitude longitude 48.856427003097,2.3564829781449

38Riv Jazz Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/