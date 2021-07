Paris New Morning Paris Virginia Constantine New Morning Paris Catégorie d’évènement: Paris

Virginia Constantine New Morning, 7 septembre 2021

de 20h à 22h

payant

Son timbre intimiste et sensuel dans la lignée de Diana Krall nous fait voyager au coeur de ces mélodies incontournables avec une émotion et une sincérité absolues. Fille du célèbre auteur-compositeur-interprète Jean Constantin et de Lucie Dolène, la voix française de Blanche-Neige, Virginia a été bercée depuis son enfance par les plus grands crooners et swingers de l’âge d’or du Jazz vocal. A 16 ans, elle se produit déjà dans les clubs parisiens et devient plus tard choriste, notamment pour Laurent Voulzy. Elle prêtera même sa voix à Marilyn Monroe dans la revue « Bonheur » du Lido de Paris. Début des années 2000, elle part vivre à Londres et collabore avec différents compositeurs tout en poursuivant sa carrière de chanteuse de Jazz. C’est là-bas qu’elle enregistre l’album de standards « The Bumpy Road To Love » entourée de prestigieux musiciens dont le saxophoniste Gary Barnacle (Jamiroquai, The Brand New Heavies), le bassiste John Mc Kenzie (Tina Turner, the Rolling Stones), le légendaire guitariste de Jazz Jim Mullen ainsi que son frère François Constantin, à la batterie et aux percussions. Côté français, en 2009, elle a chanté sur l’album « Complicity » du Jmh Jazz Trio avec lequel elle s’est produite notamment au Sunside et au festival de Jazz de Saint Maur, en première partie de Manu Katché. Son répertoire rend principalement hommage aux grands thèmes des comédies musicales et films hollywoodiens, de George Gershwin à Cole Porter en passant par l’inoubliable « Moon River » de Henri Mancini. Elle vient également de finir d’enregistrer un album de chansons originales intitulé « Love is King » qui devrait sortir au printemps 2021. Concerts -> Jazz New Morning 9 Rue des Petites Écuries Paris 75010 Contact :New Morning 0145235141 https://www.newmorning.com/20210907-5002-virginia-constantine.html Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-09-07T20:00:00+02:00_2021-09-07T22:00:00+02:00

