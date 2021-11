Villiers-le-Bel Médiathèque Erik Orsenna Val-d'Oise, Villiers-le-Bel Virginia à la bibliothèque – Compagnie ERd’O Médiathèque Erik Orsenna Villiers-le-Bel Catégories d’évènement: Val-d'Oise

L’étude minutieuse de Virginia Woolf, dans Un lieu à soi, sur la place des femmes dans l’histoire de la littérature résonne particulièrement dans le contexte social actuel. Pour nous en convaincre, Virginia Woolf revient de l’au-delà pour tenir une conférence. Avec humour et fantaisie, Edith Anselem orchestre le dialogue entre ce texte puissant et un lieu de connaissance et d’émotions à nul autre pareil : la bibliothèque.

Gratuit

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise, Virginia à la bibliothèque permet de redécouvrir l’œuvre « Un lieu à soi » de Virginia Woolf au travers d’une pièce théâtrale insolite et fantomatique Médiathèque Erik Orsenna 97 avenue Pierre-Sémard, 95400 Villiers-le-Bel Villiers-le-Bel Les Carreaux Val-d’Oise

