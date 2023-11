Marché de Noël de Virey le Grand Virey le grand 71 Salle des Fêts Marcel Pagnol Virey-le-Grand Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

L'association Animations Viroises organise pour la 8eme année son marché de Noël dans la Salle des fêtes Marcel Pagnol !

entrée gratuite pour les visiteurs /4 euros pour les exposants / Buvette /restauration rapide / passage du père Noël pour le plaisir des enfants avec distribution de papillotes !

entrée gratuite pour les visiteurs /4 euros pour les exposants / Buvette /restauration rapide / passage du père Noël pour le plaisir des enfants avec distribution de papillotes !

nous aimerions accueillir des exposants en métier de bouche nous pouvons mettre un barnum à leur disposition

Marché de Noël de Virey le Grand
Virey-le-Grand
2 et 3 décembre 2023
09:00 - 10:00

