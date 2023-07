Rando viroquoise Vireux-Wallerand, 12 juillet 2023, Vireux-Wallerand.

Vireux-Wallerand,Ardennes

A NOTER : DONNÉES 2023 NON COMMUNIQUÉES Chaque mardi, nous sillonnons les sentiers du Viroquois et des environs (Franco-Belge) dans la convivialité et la bonne humeur, sous la conduite d’un responsable de marche et nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux marcheurs à qui nous souhaitons la bienvenue. Pour la circonstance, il est nécessaire d’avoir de bonnes chaussures de marche et un bâton. Hormis nos marches hebdomadaires, nous faisons partie de la Fédération Françaises des Sports Populaires. Les calendriers des marches fédérales Meuse-Ardennes ou FVV (Belgique) nous permettent à celles et ceux d’entre nous qui le souhaitent de découvrir d’autres lieux, de faire de nouvelles rencontres lors de ces sorties qui on lieu le dimanche. En dehors de nos marches hebdomadaires, nous avons chaque année des projets, à savoir : – Marche Internationale de notre club qui aura lieu cette année le 11 septembre 2022 à Vireux-Wallerand. Départ salle des fêtes, place des Tries. Parcours de 5, 10, 15 ou 20 km. Bienvenue à tous Informations complémentaires auprès du Président du club: M. GAMBETTE Michel au 03 24 41 74 62 ou Mme SINZOT au 03 24 59 92 82.

Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est



NOTE : DATA 2023 NOT RELEASED Every Tuesday, we walk the paths of Viroquois and the surrounding area (Franco-Belgian) in a friendly and good mood, under the guidance of a walk leader and we are delighted to welcome new walkers. For the circumstance, it is necessary to have good walking shoes and a stick. Apart from our weekly walks, we are part of the French Federation of Popular Sports. The calendars of the federal walks Meuse-Ardennes or FVV (Belgium) allow us to discover other places, to make new meetings during these outings which take place on Sundays. Apart from our weekly walks, we have each year projects, namely : – International walk of our club which will take place this year on September 11, 2022 in Vireux-Wallerand. Departure from the village hall, place des Tries. Course of 5, 10, 15 or 20 km. Welcome to all Additional information from the President of the club: M. GAMBETTE Michel at 03 24 41 74 62 or Mme SINZOT at 03 24 59 92 82

NOTA: 2023 DATOS NO PUBLICADOS Todos los martes, recorremos los senderos del Viroquois y sus alrededores (franco-belga) en un ambiente amistoso y de buen humor, bajo la dirección de un responsable de caminata, y estamos encantados de acoger a nuevos caminantes. Para la ocasión, se requiere buen calzado y bastón. Además de nuestros paseos semanales, somos miembros de la Federación Francesa de Deportes Populares. Los calendarios de los paseos federales Mosa-Ardenas o FVV (Bélgica) permiten a quienes lo deseamos descubrir otros lugares, conocer gente nueva durante estas salidas que tienen lugar los domingos. Aparte de nuestros paseos semanales, todos los años tenemos proyectos, a saber – Marcha internacional de nuestro club que tendrá lugar este año el 11 de septiembre de 2022 en Vireux-Wallerand. Salida del ayuntamiento, place des Tries. Recorrido de 5, 10, 15 o 20 km. Bienvenidos a todos Para más información, diríjase al Presidente del club: M. GAMBETTE Michel al 03 24 41 74 62 o Mme SINZOT al 03 24 59 92 82

ACHTUNG: DATEN 2023 NICHT KOMMUNIZIERT Jeden Dienstag wandern wir unter der Leitung eines Wanderleiters in geselliger Runde und guter Laune auf den Pfaden von Viroquois und Umgebung (Franco-Belge) und freuen uns auf neue Wanderer, die wir herzlich willkommen heißen. Für diesen Anlass sind gute Wanderschuhe und ein Wanderstock erforderlich. Abgesehen von unseren wöchentlichen Wanderungen sind wir Mitglied der Fédération Françaises des Sports Populaires. Die Kalender der föderalen Wanderungen Meuse-Ardennes oder FVV (Belgien) ermöglichen es uns, andere Orte zu entdecken und neue Bekanntschaften zu machen, wenn wir sonntags wandern gehen. Neben unseren wöchentlichen Wanderungen haben wir jedes Jahr auch andere Projekte: – Internationale Wanderung unseres Vereins, die dieses Jahr am 11. September 2022 in Vireux-Wallerand stattfinden wird. Start Salle des fêtes, Place des Tries. Strecken von 5, 10, 15 oder 20 km. Weitere Informationen erhalten Sie beim Präsidenten des Clubs: Herr GAMBETTE Michel unter 03 24 41 74 62 oder Frau SINZOT unter 03 24 59 92 82

