Croisière accords mets & bières, 16 avril 2023, Vireux-Wallerand.

Partez sur l’eau pour une boucle de 2 heures durant lesquelles vous seront proposés un repas en 3 services et en accords mets et bières en compagnie de deux biérologues qui vous en apprendront plus sur la bière, son histoire, ses saveurs et secrets. PROGRAMME de la croisière bistronomique : (Départ à 11h et fin au même endroit vers 13h)Profitez d’une croisière brassicole d’une durée d’environ 2h durant lesquelles :Petite introduction sur la biérologie (styles, histoire, processus de fabrication) par notre biérologue. Un repas bistronomique en accord mets et bières vous est proposé. Le menu est un menu mystère en 3 services plat + fromages + dessert et se décline en trois choix à sélectionner au moment de la réservation (viande, poisson, végé). Chaque service sera accordé à une bière d’exception qui à coup sûr vous fera sortir des sentiers battus. Des bières trappistes rares, des lambics en passant par des styles confidentiels vous ne serez pas déçu par notre sélection atypique de 4 bières. Deux biérologues seront à bord durant le repas pour présenter la sélection de bières rares et répondre à toutes vos interrogations..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est



Leave on the water for a 2-hour loop during which you will be offered a 3-course meal with food and beer pairings in the company of two beer experts who will teach you more about beer, its history, its flavors and secrets. PROGRAM of the bistronomic cruise : (Departure at 11am and end at the same place around 1pm)Enjoy a brewery cruise of about 2 hours during which :A short introduction on beerology (styles, history, manufacturing process) by our beerologist. A bistronomic meal with food and beer pairing is offered. The menu is a mystery menu in 3 courses + cheeses + dessert and is declined in three choices to be selected at the time of the reservation (meat, fish, vegetarian). Each course will be paired with an exceptional beer that will certainly take you off the beaten track. From rare Trappist beers to lambics and confidential styles, you won’t be disappointed by our atypical selection of 4 beers. Two beer experts will be on board during the meal to present the selection of rare beers and answer all your questions.

Zarpe en un bucle de 2 horas durante el cual se le ofrecerá una comida de 3 platos con maridaje de comida y cerveza en compañía de dos expertos cerveceros que le enseñarán más sobre la cerveza, su historia, sabores y secretos. PROGRAMA del crucero bistronómico: (Salida a las 11h y final en el mismo lugar sobre las 13h)Disfrute de un crucero cervecero de unas 2 horas durante el cual: Una breve introducción sobre la cervecología (estilos, historia, proceso de producción) a cargo de nuestro experto cervecero. Se ofrece una comida bistronómica con maridaje de cerveza y comida. El menú es un menú misterioso con 3 platos (plato principal + queso + postre) y tres opciones a elegir en el momento de la reserva (carne, pescado, verduras). Cada plato irá acompañado de una cerveza excepcional que seguro que le sacará de los caminos trillados. Desde raras cervezas trapenses hasta lambics y estilos confidenciales, nuestra atípica selección de 4 cervezas no le decepcionará. Dos expertos en cerveza estarán a bordo durante la comida para presentar la selección de cervezas raras y responder a todas sus preguntas.

Machen Sie eine zweistündige Rundfahrt auf dem Wasser, während der Sie ein 3-Gänge-Menü mit Bier und Speisen genießen können. Dabei werden Sie von zwei Bierspezialisten begleitet, die Ihnen mehr über Bier, seine Geschichte, seine Aromen und seine Geheimnisse erzählen. PROGRAMM der Bistro-Kreuzfahrt: (Abfahrt um 11 Uhr, Ende am selben Ort gegen 13 Uhr)Genießen Sie eine etwa 2-stündige Bierkreuzfahrt, bei der Sie Folgendes erwartet: Eine kleine Einführung in die Biologie (Stile, Geschichte, Herstellungsprozess) durch unseren Biologen. Ein bistronomisches Essen, bei dem Speisen und Biere aufeinander abgestimmt werden. Das Menü ist ein 3-Gänge-Mystery-Menü mit Hauptgang + Käse + Dessert und besteht aus drei Auswahlmöglichkeiten, die Sie bei der Reservierung auswählen können (Fleisch, Fisch, vegetarisch). Zu jedem Gang wird ein außergewöhnliches Bier serviert, das Sie garantiert aus der Reserve locken wird. Von seltenen Trappistenbieren über Lambics bis hin zu vertraulichen Bierstilen werden Sie von unserer atypischen Auswahl von 4 Bieren nicht enttäuscht sein. Während des Essens werden zwei Biologen an Bord sein, um die Auswahl an seltenen Bieren vorzustellen und all Ihre Fragen zu beantworten.

