REGGAE Live – S.O Unity Salle des fêtes de Virelade, 15 avril 2023 21:00, Virelade. Sur la scène de Virelade, S.O Unity vous transmettra sa bonne humeur et vous partagera ses valeurs : le respect de nôtres terre et l’amour envers son prochain. Samedi 15 avril, 21h00 1

https://les-loges-virelart-daise.s2.yapla.com/fr/event-37343 Sur la scène de Virelade, le groupe francophone S.O Unity vous transmettra sa bonne humeur et vous partagera ses valeurs : le respect de nôtres terre et l’amour envers son prochain. Véritable hymne de partage, le groupe de 7 musiciens prône une « Utopeace » assumée. Samedi 15 Avril

21 h

Salle des fêtes de Virelade, place de la Halle

️ Participation aux frais : 8 € – Gratuit pour les – de 12 ans

Heure : 21:00

