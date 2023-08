Festival « Aux 1ères Loges » – Théâtre Amateur Place de la Halle Virelade Catégories d’Évènement: Gironde

Virelade Festival « Aux 1ères Loges » – Théâtre Amateur Place de la Halle Virelade, 7 octobre 2023 13:30, Virelade. Festival « Aux 1ères Loges » – Théâtre Amateur Place de la Halle Virelade 7 et 8 octobre Le Théâtre Amateur est ici mis à l’honneur lors de ce festival sur 2 Jours.

Venez assister aux pièces de 11 compagnies de théâtre amateur et participez aux nombreuses animations : lecture théâtralisée, initiation à l’escrime artistique, initiation à l’improvisation, relooking, atelier parents-enfants… Pour Cette Nouvelle Édition, Plein De Nouveautés :

– un nouveau format sur 2 jours pour en profiter encore plus

– de nouvelles compagnies de théâtre amateur

– un soir complet avec une restauration en amont sur place, proposé par le restaurant O Terre Mer – Réservation fortement conseillée

– la venue d’un auteur proposant des lectures théâtralisées : Marwil Huguet

– un partenariat avec la librairie indépendante de Cadillac : Jeux de Mots

– toujours une entrée libre pour tous avec l’ajout d’une participation au « Chapeau » pour ceux qui le souhaite : cela vous a plu ? donnez ce que vous voulez pour soutenir le théâtre amateur et les organisateurs ! Rendez-vous :

– Samedi de 13 h 30 à 22 h 30

Rendez-vous :

– Samedi de 13 h 30 à 22 h 30

– Dimanche de 13 h 30 à 18 h 30 Voir le programme complet sur le site internet de l'association Les Loges Virelart'daise ou sur Facebook ! Place de la Halle place de la halle virelade Virelade 33720 Gironde

