Les associations de Virelade, soutenues par la Mairie, organisent une journée d'animations et de Concerts dont le concert du groupe Kaligramme dans le cadre des scènes d'été en Gironde !

Samedi 16 septembre, 14h00

A partir de 14 h

Place de la Halle, Virelade

Buvette et restauration sur place Programme :

– de 14 h à 18 h : Forum des associations avec démonstrations (danses, …)

– de 14 h à 18 : Animations pour enfants

– de 18 h à 20 h 30 : Scène ouverte permettant de découvrir de jeunes talents prometteurs de la région

– 21 h : Concert Scènes d’été en Gironde avec le groupe Kaligramme

Cet événement permet de soutenir la vie associative de Virelade. En effet, tous les bénéfices de la buvette et de la restauration sont intégralement reversés aux associations organisatrices.

