Reggae Live – S.O Unity Place de la Halle, 15 avril 2023, Virelade.

Sur la scène de Virelade, le groupe francophone S.O Unity vous transmettra sa bonne humeur et vous partagera ses valeurs : le respect de nôtres terre et l’amour envers son prochain. Véritable hymne de partage, le groupe de 7 musiciens prône une « Utopeace » assumée..

2023-04-15

Place de la Halle Salle des fêtes

Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the stage of Virelade, the French-speaking group S.O Unity will transmit its good mood and will share with you its values: the respect of our earth and the love towards its neighbor. True hymn of sharing, the group of 7 musicians advocates an assumed « Utopeace ».

En el escenario de Virelade, el grupo francófono S.O Unity le transmitirá su buen humor y compartirá con usted sus valores: respeto por nuestra tierra y amor por el prójimo. Verdadero himno del compartir, el grupo de 7 músicos aboga por una « Utopeace » asumida.

Auf der Bühne in Virelade wird die französischsprachige Band S.O Unity ihre gute Laune verbreiten und ihre Werte mit Ihnen teilen: Respekt für unsere Erde und Nächstenliebe. Die 7-köpfige Band ist eine wahre Hymne des Teilens und propagiert einen selbstbewussten « Utopeace ».

