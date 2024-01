Exposition de peintures Virelade, dimanche 14 avril 2024.

Exposition de peintures Virelade Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 18:00:00

L’association Avirbol vous propose une Exposition de Peintures.

A travers leurs toiles, les peintres français et espagnols seront heureux de partager avec vous leurs univers, leurs sensibilités, et leurs émotions.

L’association vous proposera une restauration Paëlla (réservation conseillée), desserts, boissons et café.

Salle des fêtes

Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine avirbol@orange.fr



