2023-07-21 09:00:00 – 2023-07-21

10 EUR Réservation nécessaire / Venir avec son vélo personnel Départ devant la mairie de Castelfranc Le vélo est utilisé comme moyen de déplacement pour découvrir le patrimoine sous un

nouvel angle. Le parcours ne présente pas de difficultés. Uniquement pour les + 14 ans. Bonne condition physique / port du casque obligatoire /

prévoir bouteille d’eau et tenue adaptée. Liste des loueurs de vélos disponible à l’Office de tourisme. Pieds sur les pédales et mains sur le guidon, suivez le guide à travers le vignoble de Cahors et ses paysages caractéristiques pour 2h30 de visite. Au fil de la rivière, vous découvrirez son histoire et celle de ses plus beaux villages : Albas, Bélaye, Castelfranc.

Une pause gourmande dans un domaine viticole sera l’occasion de joindre la pratique à la théorie, en goûtant aux saveurs des vins de Cahors. ©vélo_pixaybay

