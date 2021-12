Orvault Odyssée Loire-Atlantique, Nantes Virée du KN : Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été Odyssée Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Virée du KN : Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été Odyssée, 11 janvier 2022, Orvault.

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non tout public Vous ne savez pas quel(s) spectacle(s) aller voir cette année ? Vous avez envie d’ajouter un peu de fun à votre soirée ? Vous êtes curieux d’échanger avec d’autres spectateurs ? Vous avez envie d’être guidés dans la découverte de nouvelles salles de spectacle ? Inscrivez vous à nos Virées du KN ! La prochaine aura lieu à l’Odyssée d’Orvault, mardi 11 janvier 2022 à 20h30 pour découvrir la nouvelle création d’Anaïs Allais, autrice nantaise, « Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été ». Au programme dans cette virée, rencontre avec les comédiens à l’issue de la représentation ! Infos et inscription auprès de Manon à mediation@lekiosquenantais.fr Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700 Bourg/Secteur rural 02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 0649040481 https://www.lekiosquenantais.fr

Lieu Odyssée Adresse 1 Route de Basse Indre Ville Orvault