Haute-Saone Nos 16 Miss du comité MISS BEAUTE FRANCE seront en virée avec l’association NOSTALGIE 70 (collectionneur d’anciennes voitures – on les remercie d’ailleurs pour cette belle virée !), l’après-midi du vendredi 14 avril entre 15h00 et 17h00 N’oubliez pas l’élection à la salle Parisot le samedi 15 avril ! (Ouverture des portes à 20h30) anthonydeazevedo70@gmail.com Vesoul

