Marché de Noël Artisanal de Virecourt Ferme de la folie Virecourt Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Virecourt Marché de Noël Artisanal de Virecourt Ferme de la folie Virecourt, 3 décembre 2023T 10:00, Virecourt. Marché de Noël Artisanal de Virecourt Ferme de la folie Virecourt Dimanche 3 décembre, 10h00 Marché Artisanal – Des petits producteurs et créateurs locaux vous retrouveront pour présenter leurs produits Dimanche 3 décembre, 10h00 1 Marché Artisanal

Des petits producteurs et créateurs locaux vous retrouveront pour présenter leurs produits Ferme de la folie 7 route de St Germain – virecourt Virecourt 54290 Meurthe-et-Moselle Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Virecourt Autres Lieu Ferme de la folie Adresse 7 route de St Germain - virecourt Ville Virecourt Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Ferme de la folie Virecourt

Ferme de la folie Virecourt Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/virecourt/