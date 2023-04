Cours de cuisine au Clos Triguedina Clos Triguedina, 3 juin 2023, Vire-sur-Lot.

Cours de cuisine avec le chef Norbert Kong, suivi du déjeuner-dégustation composé des plats préparés en accord avec les vins du Clos Triguedina. Sur réservation, 10 personnes maximum..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 . 65 EUR.

Clos Triguedina Les Poujols

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie



Cooking class with Chef Norbert Kong, followed by a lunch-tasting of dishes prepared in harmony with the Clos Triguedina wines. On reservation, 10 people maximum.

Clase de cocina con el Chef Norbert Kong, seguida de un almuerzo degustación de platos preparados en armonía con los vinos Clos Triguedina. Con reserva, máximo 10 personas.

Kochkurs mit dem Chefkoch Norbert Kong, gefolgt von einem Mittagessen mit Verkostung, das aus den zubereiteten Gerichten besteht, die mit den Weinen des Clos Triguedina harmonieren. Mit Reservierung, maximal 10 Personen.

Mise à jour le 2023-03-06 par OT CVL Vignoble