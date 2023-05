Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant 2023: Clos Triguedina Clos Triguedina, 27 mai 2023, Vire-sur-Lot.

Dans le cadre du pique-nique chez le Vigneron Indépendant, le Clos Triguedina vous invite à venir déguster un verre de vin (offert à votre arrivée)..

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 17:00:00. EUR.

Clos Triguedina

Vire-sur-Lot 46700 Lot Occitanie



As part of the picnic at the Independent Winegrower’s, the Clos Triguedina invites you to come and taste a glass of wine (offered on arrival).

En el marco del picnic del Viticultor Independiente, el Clos Triguedina le invita a venir a degustar una copa de vino (ofrecida a la llegada).

Im Rahmen des Picknicks beim unabhängigen Winzer lädt Sie Clos Triguedina zu einem Glas Wein ein (das Ihnen bei Ihrer Ankunft angeboten wird).

