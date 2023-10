Balade à Vire avec c-archisimple.fr Vire, place du Chateau Souleuvre-en-Bocage, 13 octobre 2023, Souleuvre-en-Bocage.

Balade à Vire avec c-archisimple.fr Vendredi 13 octobre, 13h30 Vire, place du Chateau Gratuit, sur inscription

L’architecture de la reconstruction de Vire est-elle moderne ou traditionnaliste ?

Une visite exceptionnelle à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture.

Et si la reconstruction vous était contée ? Pas comme un souvenir, mais comme un patrimoine vivant, actuel avec ses qualités et ses défauts ?

Venez à la découverte de ce patrimoine remarquable, souvent pensé avec soin, porteur d’histoire et de querelles passionnantes sur la manière de construire, tantôt moderne tantôt traditionnaliste. Et vous qu’auriez-vous choisi ?

Pour le savoir, venez à la découverte de la richesse de ses matériaux, de ses formes, et de cette architecture parfois d’une rare élégance.

Le CAUE du Calvados vous embarque pour une visite unique. Vous serez en compagnie de l’architecte Fanny Compère qui travaille régulièrement sur ce secteur.

Un moment rare qu’il ne faudrait pas rater.

Quand ? Vendredi 13 octobre 2023, de 13h30 à 16h30

Marche de 3h en extérieur. Bonnes chaussures de rigueur.

Eau et parapluie pourront être vos alliés.

Où ? Lieu de RDV : place du château (à l’entrée du parking)

Gratuit, petit goûter réconfortant offert à la fin de la visite !

Pour vous inscrire : https://urlz.fr/nMaz

Crédit photo : Philippe Delval

Vire, place du Chateau Place du Château, 14500 Vire Souleuvre-en-Bocage 14350 Le Bény-Bocage Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://urlz.fr/nMaz »}] [{« link »: « https://urlz.fr/nMaz »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

Philippe Delval