Les Virevoltés d'automne à Vire Normandie

Vire Normandie,Calvados

Les Virevoltés proposent une soirée présentant les lauréats 2023 du Festival Les Fous de la Rampe et du Tremplin Phénix, en partenariat avec La Maison de l’Etudiant de l’Université de Caen..

2023-10-20 18:30:00 fin : 2023-10-20 . .

Vire Normandie

14500 Calvados Normandie



Les Virevoltés present the 2023 winners of the Festival Les Fous de la Rampe and the Tremplin Phénix, in partnership with La Maison de l’Etudiant de l’Université de Caen.

Les Virevoltés presentarán a los ganadores 2023 del Festival Les Fous de la Rampe y del Tremplin Phénix, en colaboración con La Maison de l’Etudiant de l’Université de Caen.

Les Virevoltés bieten einen Abend, an dem die Preisträger 2023 des Festivals Les Fous de la Rampe und des Sprungbretts Phénix vorgestellt werden, in Partnerschaft mit La Maison de l’Etudiant de l’Université de Caen.

